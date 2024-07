Detrazioni figli a carico | molti dovranno restituirle dura stangata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024): ci sono dei beneficiari che. Vediamo perché e di chi si tratta. Con l’entrata in scena dell’Assegno unico e universale ci sono state delle variazioni significative per quanto riguarda leper. Si tratta di una materia relativamente complessa, ma della quale occorre essere consapevoli per evitare errori fiscali. Si rischia di dovere restituire lerichieste in fase di dichiarazione dei redditi. Restituzione detrazione– cityrumors.itIn linea generale, leora spettano nella misura del 50% per ogni genitore. Ma se esiste un accordo tra le parti, la detrazione è fruita al 100% dal genitore con reddito più alto (per una questione di capienza fiscale).