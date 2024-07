DAZN il Meglio delle Amichevoli Estive di Serie A e il Soccer Champions Tour 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il grande calcio non si ferma sue anche per quest’estate tutti i tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino potranno seguire il* della propria squadra del cuore.Testa e cuore, quindi, già alla fase preparatoria che porterà al calcio di inizio della nuova stagione di/2025 in partenza il 17 agosto, sempre su, con le 20 squadre che si sfideranno sui campi per il titolo di Campione d’Italia.Un appuntamento, quello con lesu, da non perdere per tutti i tifosi del grande calcio italiano e non solo. Infatti, disponibile sull’app di live streaming e intrattenimento sportivo, anche per quest’anno, il, la competizione su suolo statunitense che vedrà Milan, Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Chelsea sfidarsi in sei imperdibili match.