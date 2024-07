Criscitiello | Marotta un merito non riconosciuto Differenza col Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dando un parere generale sulle principali dirigenze dei club di Serie A, Michelesottolinea unpassato inosservato di Giuseppe. Poi individua una lacuna, invece, nel. CONFRONTI – Momento di primi bilanci di mezza estate per Michele. Il conduttore di Sportitalia, nel corso della puntata “Sportitalia Mercato”, ha dato il proprio giudizio ad alcune figure di spicco dei principali club di Serie A. Non poteva ovviamente mancare un parere su Giuseppe, ora anche presidente dell’Inter. Così ha esordiato: «Per quanto riguarda l’Inter penso che sia passato troppo in secondo piano una cosa. Il rinnovo di Lautaro Martinez faceva acqua da tutte le parti, quindi dico complimenti a Giuseppe