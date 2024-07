Casertana secondo colpo di oggi | dall’Albinoleffe arriva Gatti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaFC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Riccardoprelevato dall’U.C. Albinoleffe a titolo definitivo con accordo biennale. Difensore classe 1997 cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, nel 2017 fa il suo esordio tra i professionisti in C con la Reggina per poi indossare le maglie di Monopoli e Fano prima del salto in serie B con la chiamata della Reggiana. A gennaio 2021 il passaggio al Catanzaro con la cui maglia vince il campionato di serie C e la Supercoppa di categoria. Lo scorso anno per27 presenze in C con l’Albinoleffe. “Pronto e carico. Non posso che essere contento di tornare a giocare nel girone C che è quello più avvincente ed equilibrato.