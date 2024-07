Bonus psicologo pubblicate le graduatorie Inps | come scoprire se si è tra i beneficiari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ha pubblicato leper il2024, il sussidio dello Stato dedicato al sostegno delle spese mediche per la psicoterapia. Pensato per tamponare l’emergenza di salute mentale sviluppatasi dopo la pandemia da Covid-19, questo aiuto è stato erogato nei mesi scorsi e ora l’Istituto nazionale per la previdenza sociale ha ufficializzato chi potrà riceverlo. Questesono divise su base regionale o, soltanto nel caso di Trento e Bolzano, provinciale. Perse si è tra idi questoè possibile andare sul sito dell’, all’apposita pagina. Non tutti coloro che hanno fatto domanda otterranno il, dato che erano pervenute oltre 400mila richieste.funziona ilSubito dopo la pandemia da Covid-19 in Italia è emersa un’emergenza dal punto di vista della salute mentale della popolazione, soprattutto nelle fasce più giovani.