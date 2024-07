Alberi in strada grandine e allagamenti | violenti temporali nelle valli bergamasche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lesi sono svegliate questa mattina sotto l’impeto di: segnalati nei territori montani della provinciacaduti e trombe d’aria. A seguito di un violente temporale conche ha colpito la Val Brembana si registrano disagi ein tutta l’area, concaduti sulla sedele. Situazione da monitorare dunque sullaStatale 470 che collega l’alta valle con la pianura e la città di Bergamo. Nel tratto tra Lenna e Camerata Cornello, nella località nota come Piani di Scalvino, è in corso un intervento dei Vigili del fuoco per un piccolo smottamento.gallerie tra San Giovanni Bianco e Camerata Cornello sono segnalatidella carreggiata. Anche in Valle Imagnaprime ore del mattino si è abbattuto un violente temporale con, con una coltre bianca che ha ricoperto le vie di alcuni Comuni, esattamente come nell’area del Passo Zambla.