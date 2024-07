Viva Britney Spears! Sesso samba & cellulite

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024), 42 anni, è stata paparazzata di recente non in forma smagliante: sovrappeso e con look da casalinga disperata. I social però si sono schierati dalla sua parte, mettendo gli hater all’angolo. Mentre l’estate scorre via più che con «» con afa e Polase (citazione),appare all’aeroporto di Los Angeles, scatenando i polpastrelli sudati di hater e fan. Dunque, dopo l’arresto del suo ex Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza (soprattutto non riconosciuto dal poliziotto, ahia che male) sembrava che il karma avesse pareggiato i conti. Invece eccola arrivare in mini abito arancione da grande magazzino, cappello di paglia, tette in caduta libera e tanta, tantasul cosciotto bianchiccio. I fotografi alla principessa del pop non hanno mai risparmiato niente, una via crucis di foto impietose, ma queste le battono tutte.