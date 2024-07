Tra Di Lorenzo e il Napoli torna il sereno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giovanni Diresta al. Fino a qualche giorno fa dominava l’incertezza attorno al terzino destro del. Sicuramente il comunicato della società a riguardo è stato chiaro. Tuttavia decisive le parole scambiate con Antonio Conte e Giovanni Manna. Questo quanto scrive nell’edizione odierna “La Gazzetta dello Sport”. Di seguito quanto scritto dal quotidiano sportivo. Di, strappo ricucito “iltra iled il suo capitano Giovanni Di. Le tensioni e le incomprensioni del passato sono state superate grazie alla mediazione di Conte e al lavoro diplomatico del nuovo d.s. Giovanni Manna. Per ricucire lo strappo, è stato fondamentale l’arrivo di Conte, che sin da subito ha messo le cose in chiaro con club e giocatore: incedibile”, le uscite in difesa Il Mattino disi dedica alle uscite che dovrebbero coinvolgere il reparto difensivo azzurro.