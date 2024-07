Temptation Island | la rinascita di Jenny e la pungente vendetta di Tony

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) La terza puntata dicondivide qualcosa con la bibliografia di Fëdor Dostoevskij: L’idiota come protagonista. La felice coincidenza letteraria ci è offerta daRenda, appassionato di letteratura, che si era già presentato come il Mr. Jekyll e Mr. Hyde (sarebbe Dottor Jekyll ma non pretendiamo troppo) di Catania. Avevamo pensato (ingenui) che il peggio lo avesse già dato durante i primi 20 minuti dall’inizio dalla trasmissione, ma no, al peggio non c’è mai fine e nel corso della terza puntata del dating show, il rampante deejay ultraquarantenne ha offerto alla dolce fidanzatauno spettacolino desolante.sceglie di prendere la propria vita in manoGuardiano ha 26 anni, molti dei quali perduti dietro a un uomo prepotente ed egocentrico (a giudicare da quel che abbiamo visto in televisione, ovvio).