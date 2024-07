Temptation Island 2024 Jenny libera da Tony | mi ha fatto sentire sbagliata | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Asi parla della coppia formata da. Sin dal loro ingresso nel programma qualcosa è cambiato inquando ha scoperto la doppia vita del fidanzato, una nuova consapevolezza a: la riflessione susta acquisendo una nuova consapevolezza di se grazie all’esperienza die si sfoga con Siria parlando di tutte le privazioni vissute nella storia con. «Mi sto rendendo conto che non c’è niente di male nel vivere le cose normali della vita con spensieratezza, senza sentirsi sbagliati. Il suo modo di impormi le cose mi ha; a cominciare dall’abbigliamento» – raccontache non aveva la libertà di indossare gli abiti che voleva né tantomeno di poter andare in viaggio con le amiche.