Task force contro il crimine Arrivano rinforzi da Roma | 40 tra poliziotti e carabinieri Il prefetto | Un primo passo

(Di giovedì 11 luglio 2024) "In arrivo venti nuovie agenti speciali della polizia di Stato perlli mirati sul territorio". IlMaddalena De Luca ha avuto una prima risposta dal Governo alla sua richiesta di maggiori forze per presidiare il territorio deldistretto orafo. Lo ha detto nell’inper la prima volta aperto agli imprenditori orafi. "Sono emerse tante proposte, tante esigenze. Mi faceva piacere dare voce alle aziende, conoscere il loro punto di vista, le preoccupazione e insieme individuare le migliori strategie" ha spiegato. "Avevo chiesto al ministro e al capo della Polizia più forze per la particolarità della nostra provincia. Una prima risposta c’è stata: Arezzo ha beneficiato dell’assegnazione di 20 unità di polizia.