Superbonus a giugno oneri per lo Stato a 12279 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Cresce seppure in minima parte al'ammontare delle detrazioni maturate per i lavori conclusi con il110%: l'onere a carico delloè di 122,797rispetto ai 122,731 di maggio. Lo comunica l'Enea nel resoconto mensile indicando in 112,211il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione pari al 95,3% dei lavori realizzati. Il totale degli investimenti è 119,382e il totale di quelli ammessi a detrazione è 117,774. Gli edifici interessati sono a495.893 rispetto ai 495.717 di maggio. .