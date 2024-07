Sopracciglia più folte | consigli e rimedi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Come ottenerepiùe ben definite: tutti ie ifai-da-te da integrare nella propria skincare. Leaiutano ad incorniciare lo sguardo ma anche ad impostare una conversazione che non necessita di parole. Elemento di bellezza fondamentale del viso, spesso letendono ad essere invece trascurate. Dimenticarsi di loro è facile, ma anche prendersene cura. A seguire, vi suggeriremo qualcheo (e in alcuni casi si parla anche dio) per rimpolpare le vostra. Crediti: Elements Envato – VelvetMagSpesso protagoniste dei trend di bellezza, lehanno affrontato diverse evoluzioni, dalle ultra sottilissime degli Anni ’90 all’effetto wild degli ultimi anni diventato un trend virale grazie a TikTok e alle influencer.