Sette intossicati dal latte di mandorla offerto da uno sconosciuto | è caccia all’uomo a Napoli

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – È partita laall'uomo che nel giro di pochi giorni, e seguendo sempre lo stesso copione, hadeldiin due negozi di. Sonole persone rimaste intossicate: prima quattro commesse di un discount di piazza Poderigo, poi il titolare di un negozio di via Foria, insieme alla figlia e a una commessa. Cosa è successo Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della compagnia diStella sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per tre persone intossicate. Si tratta, dettaglia una nota dell'Arma, del titolare di una ‘genepesca’ di via Foria, di sua figlia e di una commessa. Si sarebbero sentiti male, spiegano i militari, “dopo aver ingerito deldida uno”.