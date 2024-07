Scontro fra due treni a Parma 2 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 luglio 2024) 18.58 Un treno merci e un treno passeggeri si sono scontrati a, in via Toscana. Il primo convoglio era in uscita in direzione Bologna, mentre il secondo stava entrando in stazione. L'urto ha provocato duelievi e una trentina di auto parcheggiate lungo la stazione sono state danneggiate. La linea ferroviaria è stata interrotta fra Reggio Emilia eper un po' di tempo con ripercussioni sull'Alta velocità. Alcuni sassi della massicciata ferroviaria hanno colpito uno dei