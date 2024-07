Roma scontro fatale auto-moto | muore un 73enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Un incidente mortale è avvenuto in via Baldo degli Ubaldi a. Nellosono stati coinvolti uno scooter e un’. Il conducente dello scooter, un uomo di 73 anni, è morto in ospedale. Gravemente ferita anche la passeggera, una italiana di 69 anni, trasportata al Gemelli in codice rosso. Colpita anche un’in sosta. Alla guida della macchina un ragazzo di 19 anni che si è fermato a prestare soccorso, ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tutti i veicoli sono stati posti sotto sequestro. (Ansa) .