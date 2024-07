Ravenna i gol Di Renzo Primo colpo | un bomber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Luca Diè ilacquisto ufficializzato ieri dal. Piemontese di Torino, 34 anni appena compiuti, è lui ilsul quale graverà il peso offensivo dell’attacco giallorosso. Nel 3-4-1-2 di mister Antonioli, avrà al proprio fianco (da annunciare) Loreto Lo Bosco dal Vado. Nei piani del club giallorosso, le alternative per completare il reparto avanzato dovrebbero essere gli ex di ritorno Francesco Manuzzi (prima punta dall’Alcione Milano) e Simone Saporetti (seconda punta dal Carpi). Diè un autenticodi razza. In carriera vanta più di 300 presenze in serie D, col corollario di 131 reti. Per 5 volte in carriera è andato in doppia cifra. Nelle ultime due stagioni ha firmato 21 reti col Vado e altre 21 (6 doppiette) con la Roma City, con cui, lo scorso anno, è arrivato ai playoff.