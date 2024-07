Omicidio Bonomelli il difensore | Assolvete Jasmine e Rodolfo non hanno avuto nessun ruolo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Entratico. “nonvisto Matteo che consegnava il boccettino di Rivoltril a Poretti, nonvisto quest’ultimo versare il farmaco nel caffè e nonnemmeno partecipato alla suddivisione della refurtiva della rapina. Non c’è stato un accordo preventivo tra i quattro”. A parlare è l’avvocato Francesca Zucchinali, che nel processo per l’dell’imprenditore 80enne AngelodifendeGervasoni, 25 anni eLuigi Gherardi, 69 anni, rispettivamente compagna e padre del principale imputato Matteo Gherardi, 28 anni. Insieme all’amico Omar Poretti, l’8 novembre 2022, stordirono l’anziano con un forte ansiolitico, lo portarono in un parcheggio di Entratico con la sua auto, lo sistemarono sul lato del guidatore, lo ripulirono dell’orologio d’oro, di contanti e telefonino e lo abbandonarono privo di sensi nell’abitacolo dove, nel corso della notte, morì.