MotoGP GP Austria | Pol Espargarò wild card in KTM

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pol Espargaró tornerà in pista con la KTM al Red Bull Ring per il GP di. Lo spagnolo, usufruirà della secondadel 2024 dopo aver preso parte al Gran Premio d’Italia al Mugello, arrivando 14° nella Sprint e 17° nella gara. “Sono pronto a ripartire! Il Mugello era un circuito speciale per il mio ritorno con il team Red Bull KTM, ma non c’è niente di più speciale del Red Bull Ring. Ho dei bei ricordi di duelli per la vittoria sulla pistaca ma, come in Italia, l’obiettivo sarà scendere in pista con la KTM RC16 e continuare con il nostro programma di test. Avremo del lavoro da fare ma so anche che il Gp d’sarà molto divertente“, le parole dello spagnolo., GP: Polin KTM SportFace.