Morgan rompe il silenzio dopo il caos | svelate chat private e attacco a Warner

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il cantanteè sotto accusa per stalking e revenge porn ai danni della sua ex compagna Angelica Schiatti. A seguito della diffusione di questa notizia, sia la Rai sia laMusic Italia hanno deciso di prendere le distanze dal suo personaggio (QUI tutti i dettagli). La notizia, ovviamente, ha fatto scoppiare ilnel mondo dello spettacolo e della musica, sta di fatto che sono stati in tanti ad intervenire per manifestare la propria opinione. Ad ogni modo,tutte le cose trapelate, ancheha deciso di dire la sua, senza dare, tuttavia, diritto di replica a nessuno. Il cantante, infatti, nella notte ha pubblicato un post su Instagram che ha deciso di fissare in alto, in cui non ha fatto assolutamente dietrofront, anzi, ha continuato a sostenere la sua posizione e la sua causa.