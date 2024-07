Meloni non riesce più a tenere a bada Salvini sulle questioni europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prima di salire sull’aereo per Washington, Giorgiaha chiamato, furiosa, Matteo. Voleva capire cosa avesse in testa il leghista, cosa significasse quella frase riportata nei retroscena di alcuni giornali. «Se Giorgia vota sì a Ursula von der Leyen, è l’inizio della sua fine», avrebbe detto il vicepremier durante una riunione di partito. «A che gioco stai giocando? Così mi regolo», è stata la sfuriata della premier. Il leader della Lega ha negato, mentendo, di avere detto quelle parole e si è affrettato a smentirle. Questo per dire come stanno le cose su un passaggio fondamentale della vita del governo e della battaglia chesta portando avanti a Bruxelles per le deleghe del commissario italiano. Che sia Elly Schlein e l’opposizione a remare contro fa parte del gioco, che invece lo faccia l’alleato è considerato da Palazzo Chigi un vero “tradimento”.