Lo psicoterapeuta Lavinia | Divieto di cellulari a scuola? Giusto ma è una sconfitta per i genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Ilimposto dal ministro Valditara sull’utilizzo deinelle scuole è una misura necessaria, ma rappresenta anche unaper noi. E’ sconvolgente che si sia dovuti arrivare a un provvedimento così drastico per riconoscere l’ovvio: isono una fonte di distrazione e non dovrebbero avere alcun posto nelle aule scolastiche”. Queste le dichiarazioni rilasciate all’Adnkronos Salute da Giuseppe Lavenia,e presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche Gap e cyberbullismo, interviene dopo l’annuncio del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l’utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo, anche didattico.Leggi anche: Strage di via d’Amelio, anni di bugie: figli di Borsellino citano il governo per i depistaggi dei poliziotti “Fino ad ora, il nostro approccio all’educazione digitale è stato sbagliato: diamo ai bambini uno smartphone e poi, quando sono adolescenti, cerchiamo disperatamente di imporre regole e limiti.