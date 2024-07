La notte bianca di San Frediano | E sarà dall’aperitivo al dolce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una serata all’insegna del divertimento per adulti e bambini a S.a Settimo. Domani negozi aperti fino a mezzasulla Tosco Romagnola, "al" è lo slogan dell’evento. LaSan Fredianese è giunta alla sua decima edizione e anche quest’anno promette di dare spettacolo: "Ogni estate cerchiamo di portare qualcosa di nuovo: se la novità dell’anno scorso erano le ballerine brasiliane, quest’anno si esibirà una scuola di ballo burlesque, avremo la pole dance e le B Glare Performers sicuramente sorprenderanno il pubblico con le loro performance. Della parte "discoteca" se ne occuperà Radio Stop. Non mancheranno poi le attività del territorio, i mercatini d’artigianato, le associazioni di volontariato come il Rifugio Tom, il Team Deri, la Croce Rossa, la Misericordia di Navacchio", spiega Barbara Cerrari, membro del Comitato San Fredianese che ogni anno organizza questa grande festa sotto le stelle.