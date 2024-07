Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon | la vittoria in rimonta contro Vekic 1-2 – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha conquistato unastorica abattendo inla croata Donna1-2. Il terzo set è stato tiratissimo, con la croata subito in vantaggio ma la prossima numero 5 al mondo capace di non perdere la concentrazione e rimanere attaccata all’avversaria fino all’ultimo game, fino al tie break, conquistando lacon il risultato di 6-2; 4-6; 6(8)-7(10).diventa così la prima italiana innel torneo londinese. Il primo set è andato via veloce, con la croata che ha strappato il servizio alla 28enne italiana per il 3-2 e il 5-2, chiudendo poi con il proprio turno di battuta. Nel secondoè rimasta in partita fino alla fine, ottenendo il break nell’ultimo game utile riportando il match in parità.