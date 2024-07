In Senza veli di spalle a 66 anni ennesima dimostrazione di abilità nel combattere i giudizi sul corpo e gli stereotipi di età

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Anche questa estate, come l’anno scorso, si parla molto dell’icona “perennial” Sharon Stone, 66. L’attrice (attivista e pittrice) è di nuovo al centro dell’attenzione con le dichiarazioni sul bruttissimo periodo della sua vita in cui ha avuto un ictus ed è stata truffata di 18 milioni di dollari. Un racconto che parla di rinascita e di non perdersi mai d’animo, a cui segue a ruota una foto hot pubblicata su Instagram. Sharon Stone ina 64: «Imperfetta con gratitudine» X Sharon Stone ina 66La regina delle star over 60 americane torna a far parlare di sé.