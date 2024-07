Guida easy chic su come insossare le bluse floreali adesso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non solo total white o colori neutri e tinte unite da testa a piedi. Le tendenze moda Estate 2024 rilanciano la camicia a fiori donna, perfetta per dare un tocco di fantasia assieme all’animalier, agli outfit della bella stagione. Estate animalier: 5 modi di indossare il maculato con stile X Leggi anche › Il look del giorno, la camicia ideale per far rifiorire i soliti jeans Gioiosa, fresca, femminile, la stampa botanica gioca un ruolo da protagonista nel guardaroba femminile non solo per la primavera ma anche in estate, quando camiciein stile garden party diventano alleate strategiche per dare colore agli outfit e offrire un’alternativa ai soliti look monocromatici.