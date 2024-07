Grosseto guasto al treno | 350 persone intrappolate per ore Attivata la protezione civile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bloccati per ore su unsenza aria condizionata in un caldissimo pomeriggio estivo, 350 passeggeri hanno vissuto un’esperienza da incubo vicino a. Ilsi è fermato intorno alle 16 a causa di un, e solo alle 20 ha potuto riprendere il viaggio. L’incidente è stato reso noto su Facebook dal sindaco di, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha spiegato come RFI stesse inviando un altroper trasbordare i passeggeri.Leggi anche: Parma, incidente ferroviario: coinvolte decine di. Anche bambini “Dalle 16 di questo pomeriggio unad alta velocità è fermo per un problema tecnico tra Braccagni e Giuncarico. A bordo ci sono circa 350tra passeggeri e personale. È attivo il servizio dicomunale, e sono state coinvolte associazioni locali di volontariato come Misericordia e Croce Rossa,” ha scritto il sindaco in un primo post alle 19.