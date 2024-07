Gigli Beach | sport nella spiaggia del centro commerciale e un progetto per imparare a proteggersi dai raggi solari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Campi Bisenzio, 11 luglio 2024 – Fino all’11 agosto alc’è una “” urbana, ilVillage.piazza esterna di Corte Tonda loè il tema dominante con un campo da gioco in sabbia. Il, studiato e realizzato da Amaeventi – società di PTA Group, punta anche a sensibilizzare sull’esposizione aiin modo consapevole. Nel Villaggio estivo deisi può partecipare a vari torneiivi, tutti con iscrizione gratuita, tra i quali quelli divolley e disoccer, nei quali sono coinvolte anche le associazioniive del territorio. A disposizione di tutti c’è la crema solare, per proteggere la pelle dal sole e dai danni che questo può causare. Partener delRituals che è presente per distribuire campioni omaggio di crema solare con protezione 30 in forma gratuita.