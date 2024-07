Fedez in Ospedale per Emorragia Interna | Intervento d' Emergenza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano -, noto rapper italiano, è stato nuovamente ricoverato ina causa di un'. Il musicista ha condiviso la notizia sui suoi social media, informando i fan dell'ultimo malore e del tempestivomedico che gli ha salvato la vita. "Sono come Dj Khaled quando dice 'Another One', ma con le emorragie interne", ha scritto ironicamente, rivelando di aver subito una gastroscopia per fermare la perdita di sangue. La Notte del Malore e la Corsa inSolo poche ore prima del malore,si trovava in studio di registrazione, lavorando su alcuni arrangiamenti per un prossimo dj set. La crisi è sopraggiunta nella notte, costringendolo a una corsa d'urgenza al Policlinico di Milano, dove i medici hanno prontamente individuato e trattato l'