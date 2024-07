Dramma in spiaggia muore turista 70enne dopo un malore Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024)quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora uninche spezza la vita di un bagnante. Probabilmente per il troppo caldo che si sta abbattendo in tutto il Salento, la Puglia è più generale nel sud Italia in queste ore, infatti, unimprovviso,l’entrata in acqua, è costato la vita ad un. Il tragico episodio si è verificato questa mattina, giovedì 11 luglio, a Marina di Pulsano, esattamente in località “Le Canne”. L’anziano, che si trovava in vacanza a Taranto con la moglie, si è sentito male immediatamentela sua entrata in acqua dove cercava un po’ di refrigerio dall’afa della mattinata.in, la dinamica della tragedia Ad accorgersi di quando stava accadendo sono stati alcuni tra i bagnanti.