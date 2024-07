Cnn Bbc Afp New York Times e altre 60 testate internazionali chiedono a Israele un accesso indipendente a Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oltre sessanta media, compresecome il Guardian e il New, emittenti come Cnn e Bbc e agenzie come Afp, hanno chiesto alle autorità didi consentire alla stampa “unimmediato e” alla Striscia di, dopo oltre nove mesi di guerra che hanno già causato almeno 38mila morti e 88mila feriti. In una lettera pubblicata oggi e firmata dalle direzioni di 64 organi di stampa, le“alle autorità israeliane di porre fine immediatamente alle restrizioni imposte all’ingresso dei media stranieri nella Striscia di” e di “garantire un” a quelle “che desiderino ritornare nel territorio” palestinese. In nove mesi di guerra, si legge nella missiva, “i giornalistinon hanno ancora avuto, ad eccezione di rari viaggi organizzati sotto la scorta dell’esercito israeliano”.