Clara Emond solleva le braccia sotto i Torricini

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giornata di prime volte, ieri, a Urbino, che mai prima d’ora aveva ospitato l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia Women e in cui, ciclista canadese di 27 anni, ha ottenuto la prima vittoria in carriera, grazie a una fuga partita sulle salite di San Marino. La città è tornata a tingersi di rosa quattro anni dopo l’ultima volta: nel 2020 lo fece grazie al Giro d’Italia Under 23, ora con quello al femminile. Contando anche il passaggio di quello maschile nel 2012, Urbino è diventata una delle poche città a ospitare un arrivo di tappa di ciascuna delle tre versioni della Corsa rosa. Un fatto di cui l’amministrazione è soddisfatta, come spiega Marianna Vetri, assessore alle Infrastrutture sportive: "È stata una bella manifestazione sportiva e Urbino è ben lieta di avere queste grandi atlete, che compiono notevoli sacrifici ogni giorno.