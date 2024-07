Chi è Simone Dell' Agnello il tentatore di Temptation Island con un passato da calciatore professionista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) In queste prime puntate dei docu-reality alcuni single si sono messi in luce per il loro modo di interagire con le fidanzate arrivate all'Is Morus Relais, ex'edizione 2024 di, ha catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo aspetto e alla sua personalità affascinante. Nato il 12 aprile 1992, uno dei tredici single del docu-reality ha avuto una carriera calcistica variegata che lo ha portato in diverse squadre italiane, per poi approdare al piccolo schermo. Chi èdiIlscelto da Alessia, ma corteggiato da Siria, ha mosso i primi passi nel calcio con le giovanili'Inter, dove ha mostrato il suo talento come attaccante promettente.