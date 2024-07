Bevono latte di mandorla sette persone intossicate | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio idella compagnia di Napoli Stella sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per tre. Si tratta del titolare di una genepesca in via Foria, di sua figlia e di una commessa. Si Sarebbero sentiti male dopo aver ingerito deldiofferto da uno sconosciuto. Sono stati già dimessi. Qualche giorno fa, stesso copione. Isono intervenuti nuovamente al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini. Quattro donne di 49, 22, 20 e 29 anni, tutte commesse di un discount di Piazza Poderigo, sono state trasportate in ospedale per una presunta intossicazione. Anche queste si sarebbero sentite male dopo aver ingerito deldi, portato nel negozio da un uomo.