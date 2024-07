Abusi sulla nipotina di 10 anni Il nonno viene assolto dai giudici e fuori dall’aula scoppia a piangere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lui, un, è stato chiamato a rispondere a processo di una pesante accusa: aver abusato dellaacquisita, una bambina che all’epoca dei fatti contestati aveva 10. Ieri, in tribunale, il collegio deipresieduto da Cristina Beretti – a latere GiovGhini e Silvia Semprini – lo haall’esito del rito ordinario con motivazione: "perché il fatto non sussiste". L’anziano si è commosso e, una volta uscito, si è sciolto in lacrime. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani (nella foto) aveva chiesto per l’imputato 8di condanna, ritenendo che il racconto della minore fosse logico e che la perizia non avesse evidenziato in lei problemi. Gli episodi addebitati all’anziano si collocano nel luglio 2020, nella casa dove lui vive in un paese della Bassa: l’imputato, un uomo oggi vicino agli 80, in due-tre occasioni, con modalità molto rapide, doveva rispondere di aver costretto la minorenne a subire palpeggiamenti al seno e alle parti intime e in un caso anche di aver allungato le mani su di lui.