Xbox Game Pass | aumentano i prezzi ed è in arrivo un nuovo tier senza giochi al D1 annuncia Microsoft

(Di mercoledì 10 luglio 2024)hato un aumento di prezzo per i varidi, rivelando l’di untipo die confermando che gli aumenti riguarderanno esclusivamente i nuovi abbonati al servizio. Come leggiamo su WindowsCentral, il colosso di Redmond ha deciso di aumentare il prezzo di tutti i livelli di abbonamento del, rendendo di conseguenza più caro il celeberrimo servizio che include al suo interno una gran quantità diimportanti dove tra questi non posiamo che citare Starfield, Forza Horizon 5 e persino Call of Duty: Black Ops 6 appena verrà rilasciato il 25 Ottobre.ha prima di tutto confermato cheCore diventeràStandard per i nuovi abbonati, ponendosi di conseguenza come un servizio simile ad EA Access, includendo una selezione die l’accesso al multiplayer dei titoli.