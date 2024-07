VIDEO IN – Taremi primo passaggio in sede | Forza Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha appena lasciato ladell’, dove si è recato per i primi passaggi formali in attesa dell’annuncio. Il nuovo attaccante sarà ufficiale tra oggi e venerdì, per potersi presentare al raduno di sabato. Ecco ildal nostro inviato sul posto, Onorio Ferraro. PRIMA VOLTA – Atterrato ieri attorno a quest’ora a Malpensa, Mehdista facendo conoscenza del mondo. Per l’attaccante iraniano, preso da svincolato dopo la scadenza del contratto con il Porto, l’ufficialità deve ancora arrivare per via di una seconda parte delle visite mediche, dopo quelle già cominciate in precedenza. L’ufficialità è prevista entro la giornata di venerdì, in modo chesabato possa essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’per il raduno ad Appiano Gentile.