Usb Pisa | Servi di nessuno Frustaci | Rispettare commercio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo la denuncia dell’Osteria La Stanzina, in difficoltà per gli orari di raccolta rifiuti, ma anche per la presunta scortesia degli operatori, è intervenuta direttamente l’Unione Sindacale di Base, sezione di, con una replica: "I commercianti del centro storico si lamentano dell’operato dei lavoratori Geofor - dichiara Usb-. I costi che i cittadinini sostengono per la tari sono alti, ma servono anche a sostenere le spese delle scelte sbagliate delle amministrazioni comunali". Un attacco frontale che declina su Retiambiente: "Con i soldi della tari per esempio si mantiene retiambiente e i sindaci - prosegue Ubs-, compreso il sindaco di, non si sono opposti al vertiginoso aumento di stipendi dei vertici di retiambiente, sabotando il nostro sciopero proclamato a suo tempo".