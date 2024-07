Un diavolo di mare avvistato alle Cinque Terre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Manarola, 10 luglio 2024 – Una serie di eccezionali avvistamenti di diversi esemplari di Mobula mobular, comunemente nota come 'di' e, impropriamente, spesso definita manta mediterranea, si sono registrati negli ultimi giorni nell’Area Marina Protetta. È piuttosto raro incontrare questa specie che predilige maggiormente mari tropicali e temperati e che spesso nuota, anche in piccoli gruppi, vicino alla superficie, avvicinandosi raramente alla costa. È una tipica specie pelagica. L’ultimo avvistamento è di ieri mattina, quando su segnalazione di alcuni turisti, gli operatori dell’Area marina protetta sono intervenuti in Zona C al largo di Monterosso, liberando lo splendido esemplare rimasto purtroppo impigliato in un attrezzo da pesca.