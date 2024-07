Umbra Acque bilancio ok Record di investimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un patrimonio netto che supera i 71 milioni di euro e un volume direalizzato di 35,6 milioni di euro, il livello più alto nella storia della società, inclusivo anche di importanti finanziamenti Pnrr che hanno premiato il rigore gestionale e le scelte di sostenibilità: dati che corrispondono a una media di 73 euro per abitante, superiore a quella italiana. Sono alcuni dei risultati che caratterizzano ildel 2023 di, atto approvato ieri all’unanimità per il settimo anno consecutivo dall’Assemblea dei soci (19 i presenti in rappresentanza dell’89% del capitale sociale). "In questa occasione – afferma il presidente Filippo Calabrese – è stato presentato anche ildi sostenibilità. Da esso si evincono, appunto, le azioni di sostenibilità sociale, ambientale ed economica della società, che ha distribuito ai propri stakeholder, in molteplici forme, oltre 104 milioni di ricchezza prodotta prevalentemente sul territorio servito.