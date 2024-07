Ultime di mercato su Hermoso e Chiesa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024), Manna vuole chiudere! Il Mattino: “Intesa vicina” Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte anche Mario. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva nei giorni scorsi, il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari del giocatore per arrivare ad un accordo. Ci sono stati diversi incontro tra Manna e Bozzo in Sardegna per trovare la quadra di un affare che il club azzurro vorrebbe chiudere dando allo spagnolo un ingaggio attorno ai 4 milioni annui e non i 5 richiesti dall’entourage. In mattinata arrivano conferme sulla volontà del Napoli di arrivare, anticipando la concorrenza dell’Inter, sul difensore che si è svincolato il 30 giugno dall’Atletico Madrid. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’accordo col centrale sarebbe davvero vicino, mancherebbe l’intesa per le commissioni degli agenti e su un bonus alla firma.