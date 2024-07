Storace | riecco De Magistris il Mélenchon alla pummarola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A Roma si dice che Defa capoccella. Si fa notare. I voti presi dain Francia hanno esaltato l'ex sindaco di Napoli che, implacabile, fa ricordare che nel 2022 era lui il pupillo italiano del capo gauche transalpina. Che venne a sponsorizzarlo in una sfortunatissima campagna elettorale, però. Ma che importa, lui – Luigi - è tornato. E ne approfitta per togliersi qualche sassolino dscarpa, come se fosse il promotore della Sacre UnionFrancaise. Dice al Foglio De: «Schlein è ancora lontana dal modello. Le foto non bastano. Se si fa un'ammucchiata per battere le destre si può ottenere anche un singolo risultato ma non si costruisce l'alternativa reale». È poi quello che si sforzano di dire un po' tutti, ma se a pronunciare queste parole è l'ex magistrato mettetevi sugli attenti.