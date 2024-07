Sinner il virus e la maledizione del quinto set Djokovic in semifinale senza giocare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Jannikrimarrà anche dopo Wimbledon il numero uno del mondo. E non è una sconfitta(che ai quarti di uno slam contro il numero cinque ci può sempre stare) a scalfire la fiducia nel nostro campione. E’ giovane, vincerà altri tornei e altri slam ma ha un problema statistico: se arriva alset perde quasi sempre. I dati diNelle ultime sei partite finite alset(che è possibile solo per i quattro slam, Australia, Francia, Gran Bretagna e Usa) Jannik ne ha perse cinque. L’unica, straordinaria vittoria è stata quella a Merlbourne proprio contro Medvedev. Per fare un paragone, Carlitos Alcaraz, ne ha vinte dodici su tredici. Ieri il campione altoatesino, con la sua proverbiale intelligenza, ha ammesso di dover capire se si tratta di una questione fisica o psicologica.