Ruba un’auto e ne danneggia altre due | far west a Umbertide caccia al ladro

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Perugia), 10 luglio 2024 – «Perché a me – ripete attonito Abdelkader – io voglio solo lavorare in pace, vivere qui tranquillo". Kader (nome cui con cui lo conoscono tutti) è un immigrato marocchino che da tempo vive a, brava persona e gran lavoratore. Ieri intorno alle 12.45 un balordo, forse ubriaco, forse sotto l’effetto di qualche droga, secondo testimoni, gli hato l’automobile (regolarmente assicurata)ndo seriamente nella fuga una Fiat Panda parcheggiata in via Garibaldi e una Suzuki Swift in sosta in via Fratta, dove ha dovuto abbandonare la Fiat Grande Punto di Kader, tanto rovinata non poter più proseguire. Una fuga da pazzo quella del, durante la quale ha rischiato di travolgere in via Garibaldi, insieme adauto e passanti, anche una poliziottase fuori servizio e un trasportatore della Brt, i quali hanno cercato di bloccarlo quando, dopo aver centrato la Panda, era stato costretto a fermarsi.