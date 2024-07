Pentathlon Europei | semifinale per quattro azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024)sucentrano l’accesso inai Campionatidimoderno in corso a Budapest, in Ungheria. Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Federico Alessandro (Aeronautica Militare) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) hanno tutti superato le qualifiche disputate oggi. Nel gruppo A, Giorgio Malan ha terminato con 1158, miglior punteggio assieme all’atleta di casa Mihaly Koleszar e al britannico Ross Charlton, mentre a una sola lunghezza, Roberto Micheli con 1137. Nel gruppo B, invece, Federico Alessandro ha terminato con 1150, mentre Matteo Cicinelli a 1146. Domani iaffronteranno il Ranking Round di scherma, valido per semifinali e finale. Sempre domani sono in programma le semifinali femminili, con Elena Micheli (Carabinieri) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro) nellaA e Francesca Tognetti (Carabinieri) nellaB.