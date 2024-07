Morgan accusato di stalking dalla ex Angelica Shiatti | stop al nuovo programma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’intervista di Selvaggia Lucarelli alla musicistaSchiatti, pubblicata su Il Fatto Quotidiano è stato il primo tassello del domino a essere caduto. Il resto è stata una diretta conseguenza, tra accuse, tentativi di difesa e goffe toppe. La donna ha avuto una relazione con il cantautore, che hadi, minacce e revenge porn (si tratta di una pratica che prevede il diffondere immagini e/o video intimi senza il consenso dell’altra persona). È in corso un processo ma per la prima volta la notizia trova spazio sui giornali. La denuncia risale al 2020 e un anno dopo c’era stato il rinvio a giudizio per. Come detto, però, l’intervista è soltanto il primo step. Di seguito riportiamo l’intera vicenda nel dettaglio, con tanto di conseguenze gravi possibili.