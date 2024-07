Montervino | Conte allenatore perfetto su Manna

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Francesco, direttore sportivo del Virtus Francavilla, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Per muoversi così bene come sta facendo il Napoli quanta pianificazione deve esserci? “Nel caso di squadre così importanti, la preparazione deve essere meticolosa, il lavoro ha bisogno di studio. Immagino che siano settimane che lo staff tecnico e di mercato stia lavorando in modo attento” Si aspettava l’arrivo di Antonio? “Nel momento in cui ho capito che il direttore sarebbe stato, un dirigente giovane alla sua prima esperienza in un club importante, ho pensato che l’affiancamento sarebbe stato ad unesperto, che potesse essere d’aiuto. L’ho trovato il binomio forse” Quanto sarebbe importante l’arrivo di Chiesa al Napoli? “L’entourage è stato contattato e, secondo me, è una operazione fattibile.