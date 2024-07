Matteo Ricci Pd | Uniti si può vincere Nuovo centrosinistra con dentro i 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(europarlamentare Pd, già sindaco di Pesaro) in Europa è appena nato ii gruppo dei Patrioti, Bardella ne è il presidente e Vannacci e il suo vice. Un gruppo piuttosto numeroso. Che cosa ne pensa? "Credo che questo gruppo rafforzerà la competizione a destra, una rincorsa tra Meloni e Salvini – sul fronte nazionale – tra chi è più a destra, una cosa senza senso, ma che ci sarà. D’altra parte, è il gioco a cui Meloni vuol portare Salvini e ogni questione che riguarderà l’Italia diventerà elemento di conflitto. Cercheranno di scavalcarsi continuamente. A destra, ovviamente". A proposito di destra: le prossime elezioni saranno quelle americane, Biden vuole restare in corsa, ma c’è chi lo vuole fuori. E sono in tanti, a cominciare da Trump "Trump è molto forte.