La sicurezza da fantascienza L’occhio speciale resta in servizio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Guidatori indisciplinati e automobilisti poco attenti continueranno ad avere vita dura quando si troveranno a passare per Lissone. Perlomeno fino all’estate prossima, essere scorretti al volante in città, parlare al cellulare mentre si guida, non effettuare la revisione dell’auto o circolare senza aver rinnovato l’assicurazione costerà caro: il Comune ha prolungato ancora, rinnovandolo per un altro anno, l’utilizzo sul territorio del sistema Safer Place, con l’impiego sulla centrale mobile della polizia locale dell’avvenieristica tecnologia made in Israele, un’apparecchiatura di videosorveglianza montata su uno dei mezzi in dotazione agli agenti del comando di via Gramsci e in grado di riprendere a 360 gradi tutto ciò che avviene attorno al veicolo, sia quando è fermo sia mentre è in movimento.