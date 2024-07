IL MATTINO – Rinnovo Kvaratskhelia De Laurentiis propone una soluzione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’edizione odierna de Ilsi sofferma sulle condizioni relative aldell’asso georgiano Khvicha. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel mezzo di un’offerta irrefrenabile da parte del Paris Saint Germain per Khvicha, il Napoli mantiene salda la sua posizione: l’asso georgiano non è in vendita. Questo è quanto emerge dall’edizione odierna de Il, dove si fa luce sulle ultime sviluppi riguardanti il futuro dell’attaccante. Il presidente Aurelio Deha già chiarito la sua posizione, respingendo fermamente l’offerta parigina e confermando cherimane una parte fondamentale dei piani futuri del club partenopeo. Nonostante l’interesse del PSG abbia agitato le acque, i tifosi sono ancora in attesa di conoscere il verdetto finale.